Biathlon: Zobel für WM nachnominiert - Nawrath setzt aus

Die deutschen Biathleten gehen mit Nachrücker David Zobel in die zweite WM-Woche. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montagmorgen mitteilte, wird der 28-Jährige mit sofortiger Wirkung zum Team stoßen und im Einzel am Mittwoch Philipp Nawrath ersetzen. Nawrath sei "nach wie vor etwas angeschlagen und ist noch nicht wieder bei seinen 100 Prozent, was man auch im Verfolger läuferisch deutlich sehen konnte", sagte Felix Bitterling.

Mit den Plätzen 18 und 44 sei es nach seiner Krankheit in der WM-Vorbereitung "nicht der Philipp, so wie wir ihn kennen", führt der Sportdirektor aus. Deshalb habe man in Absprache mit Teamarzt Jan Wüstenfeld entschieden, den 32-Jährigen mit Blick aufs Wochenende mit Staffel und Massenstart im Einzel rauszunehmen. Da vermutlich auch Justus Strelow mit Blick auf die größere Medaillenchance im Single Mixed am Donnerstag geschont werden soll, wurde eine Nachnominierung nötig.

Neben Zobel dürften am Mittwoch (15.05 Uhr/ARD und Eurosport) Philipp Horn, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn die vier DSV-Sportplätze besetzen. Für Kühn ist es nach seiner Pause in Sprint und Verfolgung der WM-Einstand in der Roland Arena.