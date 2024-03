Biathlon zur Prime-Time: "Ein kleines Familienlagerfeuer"

Anzeige

Biathlet Benedikt Doll startet in die letzten Rennen seiner erfolgreichen Karriere - und das auch noch zur TV-Prime-Time. Am Freitag überträgt die ARD die Staffel der Männer in Soldier Hollow/USA zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr, genauso wie die Frauen-Staffel am Samstag.

"Grundsätzlich freuen wir uns natürlich darüber, wenn wir am Freitag und Samstag wieder einmal am Abend ein Sendefenster bekommen. Denn vermutlich erreichen wir damit schon auch einige Zuschauer, die normalerweise am Nachmittag nicht zu unserem Stammpublikum zählen", sagte Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Skiverbandes (DSV), auf SID-Anfrage.

Vielleicht sei "Biathlon im Ersten", so Schwarzbach, "ja dann auch mal wieder so ein kleines Familienlagerfeuer, bei dem die Enkel noch ein bisschen länger zusammen mit Mama, Papa und den Großeltern schauen dürfen". Möglich wird die Übertragung nach der Tagesschau durch die Zeitverschiebung von acht Stunden in Richtung Soldier Hollow/Utah. Ortszeit starten die Rennen um 12.25 Uhr. Auch Eurosport überträgt.

Für Doll werden Soldier Hollow, wo auf 1800 m Höhe gestartet wird, und danach Canmore/Kanada (14. bis 17. März) die letzten Weltcup-Stationen sein. Mit Rang zwei zuletzt im Massenstart von Oslo tankte der 33-Jährige für seine Abschiedstour noch einmal "Motivation, um da weiterhin Vollgas zu geben". In Übersee finden noch jeweils zwei Sprint- und Verfolgungsrennen statt. Dazu ein Massenstart und die Staffeln. Doll hatte in diesem Winter bereits zwei Sprints gewonnen und hat dadurch noch gute Chancen auf die kleine Kristallkugel.

Bei den DSV-Frauen geht es in den USA und Kanada um einen Umschwung. In Oslo habe das Team um Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz "ein paar Rätsel aufgegeben, warum wir auf der Strecke so extrem viel Zeit verlieren", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Das ist eine Sache, die wir wirklich schnellstens analysieren müssen."

Franziska Preuß wird wegen der Folgen eines Infekts in Soldier Hollow fehlen. Ob die 29-Jährige, die seit Jahren von gesundheitlichen Problemen gebeutelt wird, in Canmore starten kann, ist offen.