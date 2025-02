Bob: Friedrich gewinnt vor Lochner und ist Europameister

Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat bei den Europameisterschaften im norwegischen Lillehammer die Goldmedaille im Zweier gewonnen. Hinter dem 34-Jährigen landeten sein Dauerrivale Johannes Lochner (Stuttgart/+0,14 Sekunden) und der Brite Brad Hall (Großbritannien/+0,48). Mit dem Sieg Friedrichs endete auch die Minikrise des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), der zuletzt in St. Moritz erstmals seit Februar 2020 an einem Wochenende ohne Sieg geblieben war.

"Insgesamt ein sehr, sehr gutes Ergebnis, das macht Mut für morgen", bilanzierte Bundestrainer René Spies. "Wir sind sehr happy mit der Leistung, das Material scheint auch zu stimmen", sagte Friedrich: "Die EM ist auch wichtig, aber vor allem ist wichtig, dass wir den Zweier geholt haben, das haben wir letztes Jahr verpasst, der hat noch gefehlt."

Damals hatte Youngster Adam Ammour im lettischen Sigulda überraschend EM-Gold gewonnen, diesen Coup konnte der 23-Jährige am Samstag nicht wiederholen. Im Schneetreiben von Lillehammer fuhr Ammour mit seinem Anschieber und Bruder Issam auf Rang vier (+0,50). Die Führung im Gesamtweltcup baute Friedrich unter Mithilfe seines Anschiebers Alexander Schüller (Halle) gegenüber Lochner und Georg Fleischhauer (Potsdam) aus.

Am Sonntag steht noch die EM-Entscheidung im großen Schlitten an, der Startschuss für den ersten Lauf fällt um 13.00 Uhr. Das letzte Weltcupwochenende findet am 15. und 16. Februar ebenfalls in Lillehammer statt. Die Rennen sind gleichzeitig die Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA vom 8. bis 16. März.