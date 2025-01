Bob: Friedrich siegt in St. Moritz vor Lochner

Auch ohne seinen derzeit freigestellten Anschieber Simon Wulff hat Bob-Dominator Francesco Friedrich seine Vormachtstellung im Weltcup mit einem perfekten Wochenende zurückerobert. Der Sachse siegte am Sonntag auf der Natureisbahn in St. Moritz im Vierer mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub vor Dauerrivale Johannes Lochner (+0,23 Sekunden) und dem Briten Brad Hall (+0,30). Vor einer Woche in Winterberg hatte Hall noch überraschend im großen Schlitten triumphiert.

Adam Ammour vom BRC Thüringen kam am Sonntag auf den fünften Rang (+0,48). Am Samstag hatte es im Zweier noch einen deutschen Dreifachsieg gegeben. Friedrich und der Bayer Lochner waren zeitgleich ins Ziel gekommen und teilten sich den Erfolg, Ammour wurde Dritter.

Nach dem ersten Lauf im Vierer hatten noch Lochner und Hall zeitgleich geführt, Friedrich lag eine Hundertstel dahinter. Der viermalige Olympiasieger schlug mit Streckenrekord im zweiten Lauf aber eindrucksvoll zurück. "Das war ein wahsinnig spannendes Rennen. Hier in St. Moritz einen Vierer zu gewinnen, ist das beste Rennen, was man gewinnen kann", sagte Friedrich: "Die Jungs waren heute genial."

Unter der Woche hatte der positive Dopingtest von Friedrichs Anschieber Simon Wulff (24) für Aufsehen gesorgt. Beim Ex-Sprinter war in einer beim Weltcup-Auftakt in Altenberg genommenen Probe das in Wettkämpfen verbotene Stimulanzmittel Methylhexanamin nachgewiesen worden. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland stellte Wulff vorsorglich vom Sportbetrieb frei, auch wenn gemäß des Welt-Anti-Doping-Codes und der Anti-Doping-Regeln des Bob-Weltverbandes IBSF keine vorläufige Sperre gegen ihn verhängt wurde.

"Es war eine harte Woche mit dieser ganzen Thematik um Simon", hatte Friedrich am Samstag gesagt: "Jetzt setzen wir alles daran, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, um das Ding aus dem Weg zu räumen und zu prüfen, womit das zusammenhing."

Bei den Frauen hatte am Sonntagmorgen Kim Kalicki (Wiesbaden) ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Im Zweier setzte sich die Wiesbadenerin bei einem deutschen Dreisachsieg mit Anschieberin Leonie Fiebig vor Laura Nolte (Winterberg) und Lisa Buckwitz (Oberhof) durch.