Bob: Nolte siegt im Zweier - Kalicki Zweite

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte ist zum Start in den Weltcup-Winter sofort wieder zum Sieg gerast. Die 25-Jährige verwies am Sonntag im französischen La Plagne Weltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) mit zwölf Hundertsteln Vorsprung auf den zweiten Rang. Zusammen mit Anschieberin Neele Schuten knüpfte Nolte (Winterberg) damit nahtlos an die zwei Erfolge zum Abschluss der vergangenen Saison an.

"Es war eine große Erleichterung, im ersten Lauf waren wir mit dem Start unzufrieden. Neele hat einen super Job gemacht. Mit der Steigerung im zweiten Lauf bin ich super zufrieden", sagte Nolte.

Dritte im olympischen Eiskanal von 1992 wurde die erfahrene US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor (+0,22). Die WM-Zweite Lisa Buckwitz (Oberhof) kam mit Anschieberin Vanessa Mark auf den sechsten Rang (+0,66). Für Nolte war es der insgesamt 14. Weltcup-Sieg im Zweier.

Im Monobob am Samstag waren die deutschen Pilotinnen noch am Podest vorbeigefahren. Beim Überraschungssieg der Weltcup-Debütantin Kaysha Love war Nolte mit Rang fünf beste Deutsche. Die Frauen waren beim Weltcup-Auftakt in Yanqing vor drei Wochen aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl noch nicht an den Start gegangen.