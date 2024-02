Bob-WM: Buckwitz dominiert im Mono, Nolte in Lauerstellung

Anzeige

Europameisterin Lisa Buckwitz (Oberhof) ist zur WM-Halbzeit im Monobob auf Titel-Kurs. Nach zwei von vier Läufen führt die Favoritin das Feld an und hat ihr erstes WM-Gold fest im Blick. Titelverteidigerin Laura Nolte (+0,18 Sekunden) blieb am Samstag auf ihrer Heimbahn in Winterberg mit Platz vier noch etwas hinter den Erwartungen. Kim Kalicki (Wiesbaden, +0,67), trotz eines Meniskusrisses und Rückenproblemen am Start, belegt Rang zwölf.

Bei teils starkem Schneefall und schlechten Sichtverhältnissen nutzte Ex-Anschieberin Buckwitz die noch vergleichsweise guten Verhältnisse zu Beginn aus und eröffnete das Rennen mit Bahnrekord - obwohl ihr in der Ausfahrt von Kurve neun, ebenso wie Nolte unmittelbar danach, ein Fehler unterlief und der Bob fast kippte.

Auch deshalb zeigte sich Buckwitz nicht vollends zufrieden. "Da ist noch was drin", erklärte sie am ARD-Mikrofon, "zwei durchwachsene Läufe" sei sie gefahren.

Ähnlich fiel auch Noltes Fazit aus. "Ich bin nicht so zufrieden, habe am Start sehr viel liegen lassen", sagte Nolte, der Adduktorenprobleme zu schaffen machten: "Das müssen wir in den Griff kriegen für morgen. Die Medaille ist in Reichweite. Es ist alles möglich."

Als größte Konkurrenz im Kampf um die Medaillen am Sonntag ab 9.15 Uhr haben sich hinter Buckwitz die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor (+0,09) und die Gesamtweltcup-Dritte Bree Walker (Australien/+0,11) in Stellung gebracht.

Buckwitz, die in der laufenden Saison vier von sechs Rennen gewann und Nolte, die zuletzt in Altenberg erstmals in diesem Winter triumphierte, gehören als Nummer eins und zwei der Weltcup-Gesamtwertung zu den größten Favoritinnen im Mono, wobei die Weltspitze, anders als im Zweier, sehr eng beisammen ist.