Brände: NFL verlegt Playoff-Partie zwischen Rams und Vikings

Die verheerenden Waldbrände im Großraum Los Angeles wirbeln die Terminplanungen in den wichtigsten US-Sportligen durcheinander. Wie die Verantwortlichen der Football-Liga NFL in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit bekannt gaben, wird das Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Minnesota Vikings nach Arizona verlegt. Das Duell soll am Montagabend (Ortszeit) steigen.

Die Verlegung der Partie ins State Farm Stadion, der Heimspielstätte der Arizona Cardinals, sei "im Interesse der öffentlichen Sicherheit", teilte die NFL mit. Die Entscheidung sei nach Beratungen mit Behörden, den Klubs und der Spielervereinigung getroffen worden.

Zu einer Absage kam es wegen der Brände im Basketball: Die NBA-Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den Charlotte Hornets soll nun zu einem späteren, bislang noch nicht bekannten Termin stattfinden. Zuvor war in der Eishockey-Liga NHL bereits die Begegnung zwischen den Los Angeles Kings und den Calgary Flames abgesagt worden.

Die Brände im Großraum Los Angeles wüten seit einigen Tagen und haben bereits zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Durch das Feuer stieg die Luftverschmutzung in der Region stark an.