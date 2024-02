Cricket: Voigt neuer Geschäftsführer des DCB

Der Deutsche Cricket Bund (DCB) hat einen neuen Geschäftsführer. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, übernimmt Dieter Voigt am 1. März die DCB-Geschäftsstelle in Essen und berichtet direkt an den Vorstand. Der gebürtige Münsterländer bringt Erfahrung aus mehrjähriger Tätigkeit als Geschäftsführer eines olympischen Landesfachverbandes mit.

"Ich freue mich auf die attraktive Aufgabe, Cricket gemeinsam mit allen Aktiven auf und neben dem Feld in der deutschen Sportlandschaft mit nachhaltigem Wachstum zu etablieren", sagte der 48-Jährige. Cricket - zahlenmäßig eine der beliebtesten Sportarten der Welt - wird bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles erstmals seit 1900 wieder Teil des olympischen Programms.