Curling: Deutschland feiert ersten Sieg

Die deutschen Curling-Männer haben ihren ersten Sieg bei den Olympischen Winterspielen gefeiert. Die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz setzte sich am Donnerstag in Cortina d'Ampezzo 5:4 gegen Norwegen durch. Den Auftakt hatte Deutschland noch auf bittere Art und Weise mit 6:7 nach Extra-End gegen Kanada verloren.

"Wir hatten gestern schon ein sehr, sehr gutes Spiel, ein sehr knappes Spiel, und jetzt ist der Druck abgefallen, weil wir den ersten Sieg geholt haben", sagte Muskatewitz.

Nach einem frühen Rückstand ging das Muskatewitz-Team im dritten End mit 3:1 in Führung und sorgte so für großen Jubel bei den vielen deutschen Fans im Cortina Curling Olympic Stadium. In der Folge blieb es eine ausgeglichene Begegnung, immer wieder sicherten sich beide Teams einzelne Punkte. Zu Beginn des letzten Ends lag Deutschland aber weiter mit zwei Zählern vorne - und brachte den wichtigen Sieg ins Ziel.

Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 ist wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia dabei, erklärtes Ziel der Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard sind die Top vier. Weiter geht es am Freitag (19.05 Uhr/ARD und Eurosport) gegen Gastgeber Italien.

In der Round Robin treffen die Europameister von 2024 zudem auf die USA, Großbritannien, Peking-Olympiasieger Schweden, Tschechien, Schweiz und China. Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.