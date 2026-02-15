Curling: Deutschland muss um Halbfinale bangen

Die deutschen Curling-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen um den Einzug ins Halbfinale bangen. Das Team um Skip Marc Muskatewitz kassierte mit der deutlichen 4:9-Pleite am Sonntag gegen den Weltranglistenersten und Weltmeister Großbritannien die dritte Niederlage im fünften Spiel - das erklärte Ziel Top vier rückte damit erst einmal in weite Ferne.

In den ersten drei Ends (2:2) spielte das junge deutsche Team gegen den Silbermedaillengewinner von Peking 2022 auf Augenhöhe, leistete sich in der Folge aber zu viele Fehler und lag nach dem siebten End (2:7) bereits aussichtslos zurück. "Da können wir auch Feierabend machen", sagte Muskatewitz nach der Vorentscheidung, zu einer verfrühten Aufgabe kam es aber erst zwei Ends später.

In den abschließenden vier Spielen der Round Robin gegen Peking-Olympiasieger Schweden am Dienstag (14.05 Uhr/ARD und Eurosport) sowie Tschechien, die bislang ungeschlagenen Schweizer und China dürfen sich die Europameister von 2024, die erstmals seit 2014 wieder ein deutsches Curling-Team bei Olympia stellen, nun keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Die besten vier Teams ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es um die Medaillen.