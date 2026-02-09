Curling-Mixed: Italien verpasst Finaleinzug

Die Chance auf Gold verpasst, Bronze fest im Blick: Italiens Curler haben im Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen nach einem spannenden Halbfinale das Endspiel hauchdünn verpasst. In Cortina d'Ampezzo unterlagen Stefania Constantini und Amos Mosaner gegen Cory Thiesse und Korey Dropkin hauchzart mit 8:9.

Entscheidend war am Montagabend der letzte gespielte Stein der US-Amerikaner, die mit einem 7:8-Rückstand ins abschließende End gingen. Thiesse schob den italienischen Stein sanft zur Seite und platzierte damit zwei eigene Steine näher zur Mitte, ausreichend für den Sieg - und anschließende Jubelschreie. Das italienische Team verließ mit gesenkten Köpfen das Stadion.

Damit trifft die Auswahl der Gastgebernation, die so erfolgreich in die Heim-Spiele gestartet war, im kleinen Finale am Dienstag (14.05 Uhr) auf Großbritannien, das zuvor deutlich Schweden unterlegen war (3:9). Die Skandinavier haben Silber sicher und fordern das favorisierte US-Team am frühen Dienstagabend im Duell um Gold heraus (18.05 Uhr).