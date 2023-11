Curling: Schweizerinnen nach Sieg über Italien Europameister

Anzeige

Die Schweizer Curling-Frauen haben zum siebten Mal den EM-Titel gewonnen. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni besiegte Italien im schottischen Aberdeen im Finale nach zehn Ends mit 6:5.

2022 hatte die Schweiz den Triumph im Finale gegen Dänemark noch verpasst. Für die Italienerinnen war es nach 1982 und 2006 die dritte Niederlage in einem EM-Endspiel.

Die deutsche Mannschaft war in der Gruppenphase mit zwei Siegen aus neun Spielen als Tabellenletzter in die B-Division abgestiegen. Die Männer qualifizierten sich mit fünf Siegen und Platz sechs für die WM 2024 in Schaffhausen (Schweiz).