Curling-WM: Auftaktniederlage für DCV-Männer

Auftaktniederlage für den Europameister: Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz haben ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Moose Jaw/Kanada gegen den Gastgeber verloren. 5:7 hieß es im Duell mit dem Titelkandidaten im Temple Gardens Centre, für die Kanadier war es der zweite Sieg im zweiten Einsatz.

Die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV), WM-Fünfter von 2024, visiert beim Turnier das Olympiaticket an. Sieben Startplätze werden in Kanada vergeben, WM-Teilnehmer Italien ist für Mailand/Cortina 2026 als Gastgeber automatisch qualifiziert.

In Moose Jaw in der Provinz Saskatchewan kämpfen 13 Teams um sechs Plätze in der Finalrunde, im Round-Robin-Modus spielt jeder gegen jeden. Weiter geht es für Sensations-Europameister Deutschland mit den Spielen gegen Tschechien (Sonntag, 17.00 Uhr MESZ) und Norwegen (Montag, 03.00).

Sollte das DCV-Team von Bundestrainer ist Uli Kapp bei der WM sein Ziel verpassen, gibt es im Dezember erneut in Kanada (Kelowna) in einem Qualifikationsturnier eine weitere Chance. Dort sind zwei weitere Tickets für die Winterspiele 2026 zu holen.