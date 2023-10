Dallas Cowboys: Jerry Jones adelt San Francisco 49ers

Anzeige Im Top-Spiel des 5. NFL-Spieltags treten die Dallas Cowboys bei den San Francisco 49ers an. Cowboys-Besitzer Jerry Jones lobt den Gegner im Vorfeld der Partie in den höchsten Tönen. Von Kai Esser Es ist eine Rivalität, die bereits seit den 80er Jahren anhält. Die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys dominierten vor Einführung des Salary Caps nicht nur die NFC, sondern die ganze NFL. Auch in der jüngeren Vergangenheit lebte diese Rivalität wieder auf, vor allem in den Playoffs. Sowohl 2021 als auch 2022 scheiterten die Cowboys mit ihrem Playoff Run an den 49ers. Zwei mal mit höchst fraglichem Playcalling zum Schluss. Vor dem 40. Aufeinandertreffen beider Teams gab sich Jerry Jones, der langjährige Besitzer der Cowboys, jedoch ungewohnt bescheiden.

Dallas Cowboys: Jones schiebt 49ers die Favoritenrolle zu In einer Sendung im Lokalradio in Dallas sagte er, dass der Weg in den Super Bowl "nur durch sie" ginge. "Stand jetzt ist es am wahrscheinlichsten, dass sie in den Super Bowl einziehen", lobte er den NFC-Konkurrenten. Sein eigenes Team wollte der 80-Jährige jedoch nicht klein halten. "Um in den Super Bowl zu kommen, müssen sie erstmal an uns vorbei", tönte er.

"Am Ende ist es einfach: Um die Besten zu sein, muss man die Besten schlagen. Wir werden sehen, wie wir uns anstellen werden", sagte Jones und gab sich zuversichtlich. "Ich glaube, dass wir physisch mit ihnen mithalten können."

