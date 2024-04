US Masters: Debütant Jäger scheitert am Cut - Tiger Woods mit Rekord

Anzeige

Der Münchner Debütant leistet sich zu viele Bogeys und muss verfrüht abreisen. Tiger Woods mischt weiter mit.

Für Debütant Stephan Jäger ging der erste Auftritt beim 88. US Masters in Augusta gründlich daneben.

Der Münchner Golfprofi zahlte am zweiten Tag des ersten Major-Turniers des Jahres reichlich Lehrgeld und scheiterte nach einer 80er-Runde mit 154 Schlägen deutlich am Halbzeit-Cut.

Nach sieben Bogeys, einem Doppel-Bogey und nur einem Birdie gab es für den 34-Jährigen am Freitag auf dem Par-72-Platz an der berühmten Magnolia Lane nichts zu holen.

Jäger begann seine Runde gleich mit einem Schlagverlust, weitere folgten an der 4, 6, 7 und 11. Nach einem Doppel-Bogey an der 12 glückte ihm zwar das erste Birdie des Tages, aber postwendend ereilten ihn an der 14 und am Schlussloch erneute Bogeys.

Jäger hatte sich durch den überraschenden Sieg an Ostersonntag in Houston/Texas für das erste Major des Jahres qualifiziert.

Er war der einzige Deutsche im Feld, nachdem der zweimalige Champion Bernhard Langer, der lebenslanges Startrecht besitzt, nach seinem Achillessehnenriss Mitte Februar fehlte.