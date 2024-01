Debütantin Tannheimer für Grotian im Team

Anzeige

Nachwuchsathletin Julia Tannheimer feiert im heimischen Ruhpolding ihre Premiere im Biathlon-Weltcup. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, rückt die 18 Jahre alte Ulmerin für die zuletzt etwas schwächelnde Selina Grotian ins sechsköpfige Aufgebot. Die laufstarke Tannheimer hatte zuletzt im zweitklassigen IBU Cup ihr erstes Rennen gewonnen, in der Gesamtwertung liegt sie auf Rang zwei.

Angeführt wird das Frauen-Team wie gewohnt von der Wahl-Ruhpoldingerin Franziska Preuß. Das Männer-Team um den zweimaligen Saisonsieger Benedikt Doll bleibt nach guten Leistungen in Oberhof unverändert. "Ich denke schon, dass wir insgesamt als Team mit einem gewissen Rückenwind nach Ruhpolding anreisen", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Die Fans haben uns in Oberhof wirklich großartig unterstützt. Und das wird in der kommenden Woche sicherlich ähnlich sein."

Sie fahre "grundsätzlich mit einem guten Gefühl nach Ruhpolding", sagte Preuß: "Ich weiß, was ich drauf habe. Das ist absolut positiv. Jetzt muss ich schauen, dass ich die kommenden Tage wieder möglichst frisch werde, und dann hoffe ich, dass es so weitergeht." Zu Beginn des zweiten Heimweltcups steht am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die Frauen-Staffel an.