Der Sport-Höhepunkt am Montag, 27. Oktober

FOOTBALL: Kansas City Chiefs können nachlegen

FOOTBALL: Seit der Vorwoche haben die Kansas Chiefs in der National Football League (NFL) erstmals in dieser Saison eine positive Bilanz, jetzt will der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Spielzeit nachlegen. Gegen die Washington Commanders winkt dem Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes der dritte Sieg in Serie und der fünfte insgesamt. Los geht es in der Nacht zu Dienstag um 1.15 Uhr MEZ.