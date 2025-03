Deutsche Curler verlieren auch drittes WM-Spiel

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz haben bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Moose Jaw auch ihr drittes Spiel verloren. Nach dem 5:7 gegen Gastgeber und Rekordweltmeister Kanada und einem knappen 7:8 gegen Tschechien unterlagen die Sensations-Europameister am Sonntagabend Ortszeit auch Norwegen 3:8.

Die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV), WM-Fünfter von 2024, kämpft bei dem Turnier um das erste Olympiaticket seit Sotschi 2014. Sieben Startplätze werden in Kanada vergeben, WM-Teilnehmer Italien ist für Mailand/Cortina 2026 als Gastgeber automatisch qualifiziert.

In Moose Jaw in der Provinz Saskatchewan kämpfen 13 Teams um sechs Plätze in der Finalrunde, im Round-Robin-Modus spielt jeder gegen jeden. Die deutsche Mannschaft belegt nach ihren ersten drei Spielen Rang elf, zur direkten Qualifikation für Olympia müsste sie Rang acht belegen.

Sollte das DCV-Team von Bundestrainer Uli Kapp bei der WM sein Ziel verpassen, gibt es im Dezember im kanadischen Kelowna ein Qualifikationsturnier. Dort werden zwei weitere Startplätze für Olympia ausgespielt. Nächster deutscher Gegner bei der WM ist am Montag (17.00 Uhr MESZ) Österreich.