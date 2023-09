Deutsche Ringer am Freitag ohne WM-Medaille

Anzeige

Die deutschen Ringer warten bei den Weltmeisterschaften in Serbien weiter auf ihre zweite Medaille. Christopher Kramer (bis 60 kg) und Michael Widmayer (72 kg) scheiterten in Belgrad am siebten Wettkampftag jeweils im Viertelfinale. Halbschwergewichtler Peter Öhler (bis 97 kg) hat hingegen noch eine Chance in der Hoffnungsrunde am Samstag, weil sein Gegner es ins Finale schaffte.

Anastasia Blayvas (bis 55 kg) hatte am Dienstag Bronze für das deutsche Team gewonnen.