Deutsche Rückstände: Geiger näher dran als Wellinger

Näher als Andreas Wellinger kamen seit dem bislang letzten Triumph von Sven Hannawald im Winter 2001/02 nur zwei Skispringer dem Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Letztlich fehlten dem Ruhpoldinger 24,5 Punkte und damit umgerechnet knapp 14 Meter zum Gesamtsieg. Als Wellinger 2017/18 schon einmal Zweiter war, lag er stolze 69,9 Punkte hinter dem überragenden Polen Kamil Stoch.

Näher dran als Wellinger waren in der Saison 2019/20 Karl Geiger, der zwar nur Dritter wurde, aber lediglich 23,2 Punkte hinter Sieger Dawid Kubacki lag, sowie Hannawald selbst bei seinem zweiten Platz 2002/03 hinter Janne Ahonen (23,6). - Die besten deutschen Tournee-Ergebnisse seit Hannawald gemessen am Rückstand (zusammengestellt vom SID/Saison - Endplatzierung - Rückstand in Punkten):

1. Karl Geiger 2019/20 3. 23,2 Punkte Rückstand

2. Sven Hannawald 2002/03 2. 23,6

3. Andreas Wellinger 2023/24 2. 24,5

4. Severin Freund 2015/16 2. 26,5

5. Karl Geiger 2021/22 4. 38,7

6. Markus Eisenbichler 2021/22 5. 44,7

7. Karl Geiger 2020/21 2. 48,1

8. Richard Freitag 2014/15 6. 49,9

9. Georg Späth 2003/04 6. 56,8

10. Markus Eisenbichler 2018/19 2. 62,1

11. Michael Uhrmann 2003/04 7. 67,9

12. Martin Schmitt 2008/09 4. 68,5

13. Andreas Wellinger 2017/18 2. 69,9

14. Markus Eisenbichler 2016/17 7. 73,7

15. Stephan Leyhe 2018/19 3. 83,9