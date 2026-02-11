Deutsches Trio scheitert in Halfpipe-Quali

Leilani Ettel schlug die Hände über ihrem behelmten Kopf zusammen, kurz darauf fand sie Trost in den Armen ihrer Schwester Kona. Die deutsche Halfpipe-Hoffnung, Elfte der Winterspiele von Peking, hat das olympische Finale in Livigno verpasst. Platz 13 reichte nicht, nur die besten zwölf dürfen am Donnerstag (19.30 Uhr/ZDF und Eurosport) um die Medaillen kämpfen.

Die ältere der Münchner Ettel-Schwestern konnte sich damit trösten, dass es so knapp nicht war: Immerhin 7,75 Punkte fehlten der 24-Jährigen, die nach dem ersten von zwei Läufen noch auf Rang zwölf gelegen hatte, um wie vor vier Jahren in das Ringen um Edelmetall eingreifen zu können. Zwar verbesserte sich Ettel im zweiten Run noch einmal um 13 Zähler auf 67,50 Punkte, doch das reichte nicht. Ihre Schwester Kona (18) wurde 18., Anne Hedrich (19) kam auf Platz 19.

Topfavoritin Chloe Kim (USA) zeigte schon in der Quali ihre ganze Klasse. Die Olympiasiegerin von 2018 und 2022 und dreimalige Weltmeisterin setzte sich mit den 90,25 Punkten aus ihrem ersten Lauf an die Spitze. Die WM-Zweite Sara Shimizu aus Japan (87,50) kam aber recht nahe an sie heran. Dritte wurde Maddie Mastro aus den USA (86,00), die WM-Zweite von 2021.

Die Quali wurde überschattet von einem schweren Sturz der Chinesin Jiayu Liu. Die Olympia-Zweite von 2018 und Weltmeisterin von 2019 kam am Ende ihres zweiten Runs zu Fall und blieb am Fuße der Pipe benommen liegen. Sie wurde im Rettungsschlitten abtransportiert.

Die einzige deutsche Olympiamedaille in der Halfpipe gewann Nicola Thost. Direkt bei der Olympia-Premiere holte sie 1998 Gold.