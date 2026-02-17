Die Olympia-Höhepunkte am Dienstag, 17. Februar

Die Rivalität zwischen den Weltklasse-Bobpiloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. In Cortina d'Ampezzo kommt es nun zum finalen Showdown. Die erste von zwei Medaillenentscheidungen fällt im Zweier in den Läufen drei (ab 19.00 Uhr) und vier (ab 21.03 Uhr). Mit einer Machtdemonstration im Eiskanal sicherte sich Lochner eine hervorragende Ausgangslage. Mit Anschieber Georg Fleischhauer liegt er zur Halbzeit bereits 0,80 Sekunden vor Friedrich. Für Lochner wäre es zum Karriereende das erste Olympia-Gold.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft strebt im Play-off-Duell gegen Frankreich nach durchwachsener Vorrunde das Viertelfinale an. Nach nur einem Sieg aus drei Spielen und der klaren Pleite gegen die USA (1:5) zum Abschluss haben Kapitän Leon Draisaitl und Co. eine machbare Aufgabe erwischt. Die Partie in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena beginnt um 12.10 Uhr.

BIATHLON: Deutschlands Biathleten wollen in der Staffel Wiedergutmachung für die enttäuschenden Einzelrennen betreiben. Zuletzt hatten die DSV-Männer in der Verfolgung am Sonntag bei der Vergabe der Medaillen keine Rolle gespielt. Als Mutmacher für das Rennen über 4x7,5 km ab 14.30 Uhr soll die Mixed-Staffel zu Beginn der Wettbewerbe in Südtirol dienen, als sich Justus Strelow und Philipp Nawrath zusammen mit Vanessa Voigt und Franziska Preuß Bronze gesichert hatten. Strelow und Nawrath treten gemeinsam mit David Zobel und Philipp Horn an.

Eine Woche nach ihrem Fehlstart in die Olympischen Spiele wollen die deutschen Kombinierer endlich ihre erste Medaille. Vinzenz Geiger setzt bei der Entscheidung von der Großschanze (Springen 10.00, Langlauf 13.45 Uhr) auf das kalte Wetter, Johannes Rydzek auf seine starke Form. Zum Auftakt hatte Rydzek als Achter noch für das beste Ergebnis der einstigen "Dominierer" gesorgt, es drohen die ersten Winterspiele seit 2010 ohne Einzelmedaille. Julian Schmid ist als dritter Deutscher am Start.