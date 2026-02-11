Die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch, 11. Februar

Biathletin Franziska Preuß würde bei ihren letzten Olympischen Spielen zu gerne ihre erste Einzelmedaille gewinnen. Eine Chance darauf bekommt sie ab 14.15 Uhr im Einzel über 15 km. Das Rennen ist eine Seltenheit im Weltcup-Kalender, es kommt dabei auf die vier Schießen an: Jeder Fehler wird mit einer Minute bestraft. Auch Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian sind am Start.

Nach dem Coup von Max Langenhan bei den Einsitzern wollen die deutschen Rodel-Doppel in Cortina nachlegen. Tobias Wendl und Tobias Arlt, Goldmedaillengewinner von Peking, sind um 17.48 und 19.37 Uhr gefordert, auch Toni Eggert und Florian Müller gehen in den Eiskanal. Bei den Frauen wird es um 17.00 und 18.48 Uhr für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina ernst.

Zum Abschluss der Speed-Wettbewerbe der Männer steht für die alpinen Skirennläufer der Super-G auf dem Programm. Auf der Stelvio nimmt Weltmeister Marco Odermatt aus der Schweiz seinen dritten Anlauf auf Gold bei den Winterspielen von Mailand und Cortina. In der Abfahrt und im Teamwettbewerb hatte der Super-G-Gesamtführende im Weltcup jeweils seinen Landsleuten den Vortritt lassen müssen. Als DSV-Starter ist Simon Jocher dabei.

Start in die Abschiedsvorstellung für die Kombinierer um Olympiasieger Vinzenz Geiger? Vielleicht, denn es ist durchaus möglich, dass der Einzelwettbewerb mit Springen von der Normalschanze zum vorerst letzten Mal bei Winterspielen ausgetragen wird - der Sportart droht für 2030 der Rauswurf aus dem Programm. Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid gehen um 10.00 Uhr auf die Schanze, die Entscheidung fällt im 10 km Langlauf ab 13.45 Uhr.