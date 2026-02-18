Die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch, 18. Februar

BIATHLON: Frauen-Staffel auf Medaillenjagd

EISHOCKEY: Deutschland spielt ums Halbfinale

SKI ALPIN: Aicher und Dürr mit nächster Medaillenchance

SKILANGLAUF: Letzte Medaillenchance für Deutschland

BIATHLON: In der Frauen-Staffel ist das deutsche Quartett immer für eine Medaille gut, auch in Antholz? Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß bekommt dafür eine andere Rolle, die Sportlerin des Jahres startet bereits als zweite Läuferin und nicht zum Schluss. Vor vier Jahren in Peking hatten sich die Deutschen um Preuß Bronze gesichert. Um 14.45 Uhr geht es los.

EISHOCKEY: Richtig in Schwung gekommen ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Winterspielen noch immer nicht. Trotz großer defensiver Probleme steht das Team um Leon Draisaitl im Viertelfinale. Gegen Außenseiter Frankreich präsentierte sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis leicht verbessert, gegen die Slowakei werden sich die Deutschen aber nochmals steigern müssen. 2022 in Peking war Deutschland gegen den späteren Bronzemedaillengewinner klar gescheitert. Das Auftaktbully ist um 12.10 Uhr.

SKI ALPIN: Der Sieg scheint vergeben, doch hinter der Skikönigin Mikaela Shiffrin ist im Slalom vieles offen. Auch Emma Aicher, die bereits Silber in der Abfahrt und Team-Kombination geholt hat, und Lena Dürr rechnen sich Chancen auf das Podest aus. Doch vor allem im Slalom kann viel passieren, das erlebte gerade erst Atle Lie McGrath bei den Männern, und auch Shiffrin hat bei diesen Spielen bislang zu kämpfen. Der erste Lauf beginnt um 10.00, der zweite um 13.30 Uhr.

SKILANGLAUF: Vor vier Jahren in Peking liefen Katharina Hennig und Victoria Carl sensationell zu Gold. In Tesero ist der Teamsprint nun die letzte realistische Medaillenchance der deutschen Langläufer, die bisher noch leer ausgegangen sind. Um 9.45 Uhr startet die Qualifikation der Frauen, eine halbe Stunde später die der Männer. Um die Medaillen geht es dann um 11.45 Uhr und 12.15 Uhr. Bei den Frauen gehen Laura Gimmler und Coletta Rydzek an den Start, bei den Männern Jakob Moch und Jan Stölben.