Die Olympia-Höhepunkte am Montag, 16. Februar

Weltcup-Dominatorin Laura Nolte liegt zur Halbzeit im Monobob in Führung, 0,22 Sekunden beträgt das Polster auf die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor. Die Entscheidung um Gold fällt in zwei weiteren Läufen um 19 Uhr und 21.04 Uhr. Bereits am Vormittag fahren zuvor die Männer im Zweier um 10 Uhr und 11.57 Uhr ihre ersten beiden Läufe, im Cortina Sliding Centre werden dabei alle Augen auf das deutsche Duell zwischen Francesco Friedrich und Johannes Lochner gerichtet sein. Zudem ist auch Adam Ammour mit seinem Anschieber am Start.

Drei Jahre haben Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin auf diesen Moment hingearbeitet, seit Kindheitstagen von dieser Chance geträumt. Ab 20 Uhr trägt das Berliner Duo in der Kür nun die deutschen Hoffnungen im Eiskunstlauf. Die Vize-Weltmeister wollen sich nach einer durchwachsenen Saison in der Milano Ice Skating Arena ihren Medaillentraum bei Olympia erfüllen, doch die Konkurrenz ist groß.

Die beiden Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger gehen ab 19 Uhr im letzten Skisprung-Wettkampf der Winterspiele in Italien für Deutschland an den Start. Beim Super Team, das bei Olympia erstmals den traditionellen Teamwettkampf mit vier Startern pro Nation ersetzt, treten pro Land zwei Springer in drei Durchgängen an.

Noch sind die deutschen Alpin-Männer in Bormio ohne Medaille - die Hoffnungen ruhen im Slalom nun auf Linus Straßer, der 2025 bei der WM in Saalbach-Hinterglemm Bronze gewann. Zu den Favoriten auf der Stelvio-Piste gehören der Norweger Atle Lie McGrath, der französische Olympiasieger von 2022 Clement Noel sowie Lucas Pinheiro Braathen, der bei seinem Olympiasieg am Samstag im Riesenslalom die erste Winter-Medaille für Brasilien überhaupt gewann. Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite um 13.30 Uhr.