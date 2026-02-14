Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 14. Februar

Die deutschen Eishockeyfrauen brauchen ein Wunder, um im Turnier zu bleiben - ein großes. Im Viertelfinale fordert die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod Rekord-Olympiasieger Kanada heraus, der Puck in der Milano Rho Ice Hockey Arena fällt um 16.40 Uhr. Zuvor spielen die Männer um NHL-Superstar Leon Draisaitl an selber Stelle in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Lettland (12.10).

Nach der vergebenen Chance im Einzel peilt Biathletin Franziska Preuß im Sprint ihre erste Einzelmedaille bei Olympischen Spielen an. Um 14.45 Uhr geht es in Antholz los, auch Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer sind dabei. Für Tannheimer ist es die Olympia-Premiere. Preuß hatte im Einzel Silber beim letzten Schießen weggeworfen.

Angeführt von Olympiasieger Philipp Raimund gehen die deutschen Skispringer in den Einzel-Wettbewerb von der Großschanze. Im Training präsentierte sich der Goldmedaillengewinner von der Normalschanze stark, Topfavorit ist aber der Slowene Domen Prevc. Auch Felix Hoffmann, Pius Paschke und Andreas Wellinger sind dabei, der erste Durchgang beginnt um 18.45 Uhr, der zweite um 19.57.