Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 03. Oktober

Am 2. Spieltag der Champions League sind zunächst der deutsche Meister Bayern München und Union Berlin gefordert. Die Münchner treten um 21.00 Uhr beim FC Kopenhagen als klarer Favorit an, allerdings verloren die dänischen "Löwen" in der Königsklasse bislang nur ein einziges ihrer 15 Heimspiele. Union Berlin steht nach fünf Niederlagen in Serie im Spiel gegen Sporting Braga unter Druck. Zum Anstoß um 18.45 Uhr erwartet Union 70.000 Fans im Olympiastadion.

Alexander Zverev zeigt sich in China weiter in guter Form. Nach seinem Turniersieg in Chengdu kämpfte sich der Hamburger auch beim ATP-Turnier in Peking ins Halbfinale vor. Dort spielt Zverev ab 10.30 Uhr gegen den an Nummer zwei gesetzten US-Open-Finalisten Daniil Medwedew um den Einzug ins Endspiel.

Bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Antwerpen steht das Teamfinale der Männer an. Ab 19.30 kämpft dabei auch das deutsche Quintett mit Vorturner Lukas Dauser um eine WM-Medaille. In der Vorrunde waren nur vier Mannschaften besser als die deutsche Riege. Das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris hatten sich die DTB-Männer in der Qualifikation problemlos gesichert.