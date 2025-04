Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 1. April

Bayer Leverkusen will am Dienstag den vorletzten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung im DFB-Pokal gehen. Im Halbfinale ist der Double-Gewinner auf der Bielefelder Alm zu Gast. Die Arminia träumt derweil davon, als vierter Drittligist ins Finale einzuziehen. In den vorherigen Runden räumte die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat bereits Hannover 96, Union Berlin, den SC Freiburg und Werder Bremen aus dem Weg und erwies sich als Favoriten-Schreck. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.