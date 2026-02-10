Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. Februar 2026

FUSSBALL: Hertha träumt vom Finale im eigenen Stadion

HANDBALL: Bundesliga kehrt aus EM-Pause zurück

FUSSBALL: Hertha BSC will sich endlich den großen Traum vom Titel im eigenen Stadion erfüllen - und muss dafür im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten SC Freiburg bestehen. Die Berliner, Tabellensechster der 2. Fußball-Bundesliga, gehen als Außenseiter ins Duell mit dem Europa-League-Starter. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

HANDBALL: Die Bundesliga kehrt aus der EM-Pause zurück - und zahlreiche deutsche Nationalspieler sind im Einsatz. DHB-Kapitän Johannes Golla, Justus Fischer und Marko Grgic spielen mit der SG Flensburg-Handewitt beim VfL Gummersbach, bei dem Miro Schluroff, Tom Kiesler, Julian Köster und Mathis Häseler aktiv sind. Renars Uscins und Justus Fischer sind mit der TSV Hannover-Burgdorf beim HC Erlangen zu Gast, Franz Semper spielt mit dem SC DHfK Leipzig beim HSV Hamburg. Die Spiele beginnen um 19.00 und 20.00 Uhr.