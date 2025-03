Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 11. März

FUSSBALL: Im Kracher-Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals steht Bayer Leverkusen vor einer fast unlösbaren Aufgabe: Die Werkself braucht eine spektakuläre Aufholjagd, um die 0:3-Pleite aus dem Hinspiel in München umzubiegen. Zudem fällt Florian Wirtz aufgrund einer Verletzung, die er sich bei der Niederlage gegen Werder am Samstag zuzog, aus. Doch auch der Bayern-Motor stotterte am Wochenende, der Rekordmeister verlor gegen den VfL Bochum. Anpfiff des deutschen Duells in der BayArena ist um 21.00 Uhr.