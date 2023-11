Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 14. November

Anzeige

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt starten in ihre erste Champions-League-Gruppenphase. Zum Auftakt der Königsklasse geht es für Laura Freigang und Co. zum schwedischen Rekordmeister FC Rosengard. Der Ball rollt ab 18.45 Uhr. Weitere Gegner der SGE in der Vorrunde sind Titelverteidiger FC Barcelona und Benfica Lissabon.

Bei den ATP-Finals in Turin geht die Vorrunde mit dem zweiten Spieltag weiter. Nach seinem Auftaktsieg gegen Becker-Schützling Holger Rune will der Weltranglistenerste Novak Djokovic mit einem Erfolg über Jannik Sinner einen weiteren Schritt Richtung Halbfinale machen. Im weiteren Match will eben jener Rune seine Chance auf das Weiterkommen mit einem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas am Leben erhalten. Spielbeginn in Turin ist nicht vor 14.30 Uhr.

In der European League haben sich die vier deutschen Vertreter bislang von ihrer besten Seite präsentiert. Zwei Spiele, zwei Siege lautet die jeweilige Bilanz der Bundesligisten. Die Füchse Berlin treffen ab 20.45 Uhr im Spitzenspiel der Gruppe G auf Dinamo Bukarest, parallel müssen die Rhein-Neckar Löwen bei Benfica Lissabon ran. Bereits ab 18.45 Uhr spielt die TSV Hannover-Burgdorf gegen AEK Athen, die SG Flensburg-Handewitt reist nach Norwegen zu Elverum HB.