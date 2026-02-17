Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 17. Februar

Borussia Dortmund kämpft seit Wochen mit Abwehrsorgen. Für das wichtige Play-off-Spiel gegen Atalanta Bergamo (21.00 Uhr/Prime Video) muss BVB-Coach Niko Kovac nun besonders kreativ werden, denn mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle fallen die Innenverteidiger Nummer drei und vier aus. Vor heimischem Publikum stehen die Dortmunder damit vor einer noch größeren Herausforderung, um den Grundstein für den Achtelfinaleinzug zu legen.

Der erste Hauptrunden-Spieltag in der European League hat es gleich in sich: Vier deutsche Teams sind am Dienstagabend im Einsatz. Den Auftakt macht das deutsche Topduell zwischen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und Rekordmeister THW Kiel (18.45 Uhr/Dyn). Danach treffen MT Melsungen auf IFK Kristianstad aus Schweden und Hannover-Burgdorf auf den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice (beide 20.45 Uhr/Dyn).