Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 19. Dezember

Borussia Dortmund trifft zum Jahresabschluss auf den FSV Mainz 05. Nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga will der BVB den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht noch weiter verlieren. Ebenfalls um 20.30 Uhr wird die Begegnung der TSG Hoffenheim gegen Darmstadt 98 angepfiffen. Bereits um 18.30 Uhr erwartet Werder Bremen DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

In der Handball-Bundesliga ist das punktgleiche Führungsduo im Einsatz. Verfolger Füchse Berlin trifft um 19.00 Uhr auf Stuttgart, Spitzenreiter SC Magdeburg ist um 20.30 Uhr beim HSV Hamburg gefordert.

Dragutin Horvat aus Kassel und der Nürnberger Ricardo Pietreczko wollen Florian Hempel in die zweite Runde der Darts-WM folgen. Horvat trifft am Dienstagabend in London auf den Belgier Mike De Decker, WM-Debütant Pietreczko misst sich mit der Japanerin Mikuru Suzuki.