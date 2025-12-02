Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 2. Dezember

Für die deutschen Fußballerinnen geht es in Madrid gegen Weltmeister Spanien um den Titel in der Nations League. Nach dem 0:0 im Hinspiel in Kaiserslautern ist alles offen, für die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück winkt der erste große Erfolg seit dem Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro. Bitter für die Spanierinnen: Weltfußballerin Aitana Bonmati zog sich im Training einen Bruch des linken Wadenbeins und wird in der wichtigen Begegnung, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, fehlen.

Im DFB-Pokal stehen die ersten Achtelfinal-Begegnungen auf dem Programm. Nur drei Tage nach dem Duell in der Fußball-Bundesliga stehen sich schon wieder Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gegenüber. Im Parallelspiel um 21 Uhr trifft RB Leipzig auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Bereits um 18 Uhr finden die Partien Borussia Mönchengladbach gegen FC St. Pauli und Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern statt.

Nach der perfekten Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen starten Deutschlands Handballerinnen mit viel Rückenwind in die WM-Hauptrunde in Dortmund. Zum Auftakt geht es für die DHB-Frauen gegen das Team der Färöer. Der Anwurf in der Westfalenhalle erfolgt um 20.30 Uhr.