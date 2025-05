Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 20. Mai

EISHOCKEY: Deutschland trifft auf Co-Gastgeber Dänemark

RADSPORT: Die 10. Etappe des Giro d'Italia

TENNIS: Daniel Altmaier greift in Hamburg ein

EISHOCKEY: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft am Tag nach dem Spiel gegen Titelverteidiger Tschechien zum Abschluss der Gruppenphase auf Co-Gastgeber Dänemark. Um 20.20 Uhr entscheidet sich in Herning, wer sich neben den USA, der Schweiz und Tschechien in der Gruppe B für das Viertelfinale qualifiziert.

RADSPORT: Auf der 10. Etappe des Giro d'Italia steht nach dem Ruhetag am Montag das zweite und letzte Einzelzeitfahren an. Die eher flache Strecke zieht sich 28,6 Kilometer lang von Lucca nach Pisa, der Gesamtführende Isaac del Toro aus Mexiko geht im Rosa Trikot als letzter Fahrer um 16.40 Uhr an den Start.

TENNIS: Am Hamburger Rothenbaum steigt Daniel Altmaier in das ATP-Turnier ein. Der Qualifikant, die Nummer 66 der Weltrangliste, bekommt es in Félix Auger-Aliassime aus Kanada gleich mit einem starken Gegner zu tun.