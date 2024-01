Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 23. Januar

Anzeige

Bei den Australian Open gehen in der Nacht die Viertelfinals mit hochkarätig besetzten Matches los. Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic eröffnet bei den Männern gegen Taylor Fritz (4.30 Uhr MEZ) die Runde der letzten acht, im Anschluss trifft Italiens Shootingstar Jannik Sinner auf Andrej Rublew. In der Frauen-Konkurrenz trifft US-Open-Siegerin Coco Gauff auf Marta Kostjuk, Titelverteidigerin Aryna Sabalenka spielt gegen Barbora Krejcikova. Bei Siegen träfen Gauff und Sabalenka im Halbfinale aufeinander.

Nach dem emotionalen Heimsieg von Linus Straßer in Kitzbühel steht für die deutschen Skifahrer der nächste Weltcup auf dem Programm. Im österreichischen Schladming wird am Dienstag (17.45/20.45 Uhr) zunächst der Riesenslalom ausgetragen, bei dem Alexander Schmid als aktuell bester Deutscher an den Start geht. Favorit ist der Schweizer Überflieger Marco Odermatt.