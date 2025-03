Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 4. März

FUSSBALL: BVB gegen Lille im Achtelfinal-Hinspiel

SKI NORDISCH: Langläufer kämpfen um WM-Medaillen

EISHOCKEY: DEG will sich Klassenerhalt sichern

FUSSBALL: Vorjahresfinalist Borussia Dortmund will im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OSC Lille die Grundlage für den Einzug in die nächste Runde legen. Die in der Bundesliga abgeschlagene Mannschaft kommt unter Trainer Niko Kovac langsam in Schwung, zuletzt gewann sie erstmals in dieser Saison zwei Spiele nacheinander. Anstoß der Partie ist um 21.00 Uhr.

SKI NORDISCH: Bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim stehen die Klassikrennen im Langlauf über 10 km an. Bei den Frauen (15.30 Uhr) bestreitet Olympiasiegerin Katharina Hennig ihr erstes Rennen bei den Titelkämpfen in Norwegen und peilt eine Top-5-Platzierung an. Bei den Männern (13.00 Uhr) ist Friedrich Moch ein Top-10-Kandidat. Die Favoriten kommen aus Norwegen: Therese Johaug und Johannes Hösflot Kläbo sollen Norge wieder glücklich machen.

EISHOCKEY: Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hofft die Düsseldorfer EG auf den vorzeitigen Klassenerhalt. Der achtmalige Meister vom Rhein tritt um 19.30 Uhr beim direkten Konkurrenten Augsburger Panther an. Mit einem Sieg könnte sich die DEG nach einer ganz schwachen Saison retten. Augsburg will die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagen.