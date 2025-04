Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 8. April

Der verletzungsgeplagte FC Bayern will im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand eine gute Grundlage für das Rückspiel legen. Nach dem Ausfall von Jamal Musiala könnte Routinier Thomas Müller, der am Wochenende seinen Abschied vom Rekordmeister zum Saisonende verkündete, in die Startelf rücken. Anstoß in der Allianz Arena ist um 21.00 Uhr.

Vier Tage nach dem 4:0-Auswärtssieg in Dundee bekommen es die DFB-Frauen im zweiten Teil des Nations-League-Doppelpacks erneut mit Schottland zu tun. Bundestrainer Christian Wück fordert in Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Sommer eine bessere Balance im deutschen Spiel - und erneut ein Spiel ohne Gegentor. Los geht es in Wolfsburg um 17.45 Uhr.

Die Eisbären Berlin können im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig das Endspiel-Ticket lösen. Der Titelverteidiger führt in der Best-of-seven-Serie gegen die Adler Mannheim mit 3:0, beim vierten Duell in Mannheim setzt der Hauptstadt-Klub erneut auf die Zuverlässigkeit von Scorer-König Ty Ronning. Das erste Bully erfolgt um 19.30 Uhr.