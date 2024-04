Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 9. April

Anzeige

Rekordmeister Bayern München will in der Champions League seine verpatzte Saison retten. Um die erste titellose Spielzeit seit zwölf Jahren zu verhindern, wollen die Bayern im Viertelfinal-Hinspiel mit einem Erfolg die Weichen für das Weiterkommen stellen. Das Team des scheidenden Trainers Thomas Tuchel muss dafür ausgerechnet beim formstarken Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz ran, Anstoß ist um 21.00 Uhr. Zudem kommt es zeitgleich zum Giganten-Duell von Rekordsieger Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City.

Im ersten Spiel der EM-Qualifikation erlebten die DFB-Frauen einen desaströsen Auftakt, nach 0:2-Rückstand drehte Deutschland aber das Nachbarschaftsduell mit Österreich noch in einen 3:2-Erfolg. Im zweiten Gruppenspiel spielt die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch in Aachen um 18.10 Uhr gegen Island, das sich durch ein 3:0 zum Auftakt gegen Polen an die Tabellenspitze gesetzt hat.

Der Meister steht mit dem Rücken zur Wand: Titelverteidiger Red Bull München ist im Halbfinale der DEL nur noch eine Niederlage vom Ausscheiden entfernt. Um das Aus zu verhindern, muss der Favorit bei Überraschungsteam Fischtown Pinguins Bremerhaven einen Sieg einfahren, in der Best-of-seven-Serie steht es 1:3 aus Münchner Sicht. Das erste Bully in dem Matchball-Spiel ist um 19.30 Uhr, MagentaSport überträgt die Partie.