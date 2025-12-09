Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 9. Dezember

Für Eintracht Frankfurt geht es im Auswärtsspiel gegen Hansi Flicks Barcelona (21.00/Prime Video) darum, im Rennen um die Qualifikationsränge der CL-Ligaphase zu bleiben. Momentan stehen sie mit nur vier Punkten auf Rang 28. Die Bayern hingegen empfangen schon ab 18.45 Uhr (DAZN) Sporting Lissabon und wollen nach der Niederlage gegen Arsenal ihre Position in den oberen Rängen verteidigen.

Die deutschen Handballerinnen bestreiten nach ihrer makellosen WM-Vorrunde das Viertelfinale. Um 17.15 treffen sie in Rotterdam auf die Brasilianerinnen, die fünf ihrer bisherigen sechs WM-Spiele gewinnen konnten. Das Spiel wird das erste dieser Weltmeisterschaft sein, das auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen ist: Um 17.05 startet die ZDF-Übertragung.