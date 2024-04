Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 04. April

Anzeige

Im ersten Spiel der Weltmeisterschaft in den USA müssen die deutschen Eishockey-Frauen gegen Aufsteiger Dänemark antreten. Den letzten Test am Dienstag hatte das Team von Trainer Jeff MacLeod gegen die Schweiz nach Penaltyschießen verloren. WM-Ziel ist der Verbleib in der Top-Division. Los geht es um 21.00 Uhr.

Noch ein Punkt fehlt Deutschlands Handballerinnen zur Qualifikation für die Europameisterschaft - bei noch drei ausstehenden Partien. Im Duell mit der Ukraine in Heidelberg will das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch die Teilnahme fix machen, um sich dann bereits auf die Olympia-Qualifikation in einer Woche zu konzentrieren. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.