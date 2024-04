Anzeige

Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 11. April

FUSSBALL: Leverkusen empfängt West Ham

HANDBALL: DHB-Frauen kämpfen um Olympia

GOLF: Auftakt zum Masters in Augusta

FUSSBALL: Vor der geplanten Meisterparty am Wochenende steht für Bayer Leverkusen das Hinspiel im Viertelfinale der Europa League an. Gegen West Ham United will das Team von Trainer Xabi Alonso seine Serie von 41 Spielen ohne Niederlage fortsetzen und im Rennen um das Triple bleiben. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

HANDBALL: Die deutschen Handballerinnen wollen sich beim Viererturnier in Neu-Ulm den Traum von den Olympischen Spielen in Paris erfüllen. Zwei Tickets werden vergeben, zunächst geht es am Donnerstag um 17.45 Uhr gegen Slowenien. Weitere Gegner sind Montenegro und Paraguay.

GOLF: Auftakt zum US Masters an der legendären Magnolia Lane: Als einer der ersten geht Stephan Jäger um 8.24 Uhr Ortszeit (14.24 Uhr MESZ) auf dem Kurs. Jäger ist in Augusta/Georgia der einzige Deutsche im Feld. Mit Spannung wird der Auftritt von Tiger Woods (19.24 Uhr MESZ) erwartet. Titelverteidiger beim ersten Majors der Saison ist der Spanier Jon Rahm.