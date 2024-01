Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 11. Januar

Anzeige

Einst war Nia Künzer beim WM-Triumph 2003 das "Golden Girl", nun soll die Ex-Nationalspielerin als DFB-Sportdirektorin die Weichen für neue Erfolge im Frauenbereich stellen. Ab 12.00 Uhr wird die langjährige TV-Expertin auf dem DFB-Campus vorgestellt, an der Seite von Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Andreas Rettig wird die 43-Jährige ihre Pläne skizzieren.

Im Staffel-Rennen wollen die deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup in Ruhpolding an ihre starke Leistung von Oberhof anknüpfen. Der zweite Platz am Rennsteig soll Rückenwind geben für den Wettkampf vor heimischem Publikum in Bayern, der um 14.30 Uhr beginnt.

Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin haben bei der Eiskunstlauf-EM im litauischen Kaunas eine Paarlauf-Medaille im Visier. Nach einem guten Kurzprogramm gehen die Sieger des Grand-Prix-Finales als Zweite in die Entscheidung in der Kür ab 18.00 Uhr.

Beim Weltcup in Wengen eröffnet die Lauberhornabfahrt das Programm. Beim Heimspiel von Dominator Marco Odermatt wird zunächst das in Beaver Creek/USA ausgefallene Speed-Rennen nachgeholt. Los geht es beim Klassiker in der Schweiz um 12.30 Uhr.