Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 18. Januar

Nach der Niederlage gegen Frankreich stehen die deutschen Handballer beim Auftakt der EM-Hauptrunde in Köln unter Druck. Eine Niederlage gegen das bislang kaum überzeugende und ebenfalls punktlose Island würde wohl das Ende jeglicher Titelträume bedeuten. Um 20.30 Uhr geht es los.

Im italienischen Antholz trifft sich die Biathlon-Elite zur WM-Generalprobe. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Nove Mesto/Tschechien wollen sich die deutschen Skijäger in Form bringen und den dominanten Norwegern gefährlich werden. Zum Auftakt steht ab 14.20 Uhr der Einzelwettbewerb der Männer über 15 km an.

Die deutschen Hockeyteams kämpfen um Olympiatickets. Während die Frauen-Auswahl ihres um 15 Uhr im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Indien gegen die Gastgeber bereits lösen können, müssen die Männer noch zittern. Der Weltmeister darf das abschließende Vorrundenspiel im Oman gegen Chile um 11 Uhr nicht verlieren, sonst wäre der Traum von den Sommerspielen geplatzt. Bei einem Remis oder einem Sieg stehen die Honamas dagegen im Halbfinale, in dem ein Erfolg die Teilnahme an dem Mega-Event bedeuten würde.