Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 18. September

LEICHTATHLETIK: Weber visiert im Speer-Finale Medaille an

FUSSBALL: Königsklassenauftakt für Leverkusen und Frankfurt

HANDBALL: Berlin und Magdeburg mit Kracher-Duellen

LEICHTATHLETIK: Speerwerfer Julian Weber peilt seine erste Medaille bei einer Leichtathletik-WM an. Die deutsche Gold-Hoffnung schaffte in der Qualifikation von Tokio im zweiten Versuch starke 87,21 m und damit den Einzug ins Finale (12.23 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).

FUSSBALL: Für Bayer Leverkusen beginnt die Champions-League-Saison mit einer Reise zum FC Kopenhagen (18.45 Uhr/DAZN). Nach dem gelungen Debüt von Trainer Kasper Hjulmand gegen Eintracht Frankfurt (3:1) will die Werkself nachlegen. Frankfurt empfängt den türkischen Meister Galatasaray Istanbul mit dem deutschen Nationalspieler Leroy Sané und dem früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (21.00/DAZN).

HANDBALL: Die Füchse Berlin erwartet im dänischen Meister Aalborg Handbold ein schwerer Gegner am 2. Spieltag der Champions League (18.45). Auch für den SC Magdeburg steht ein interessantes Duell an: Nach einem starken Auftakt gegen Paris Saint-Germain ist der SCM beim FC Barcelona zu Gast (20.45/beide DAZN und Dyn). Die Spanier gehören in dieser Saison zu den Topfavoriten auf den Titel. Die bislang letzte Partie der beiden Teams im Juni gewannen allerdings die Magdeburger.

