Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 22. Februar

Nach dem Sprung ins Viertelfinale der Team-WM können die deutschen Tischtennis-Frauen den Medaillengewinn perfekt machen. In der Runde der letzten Acht geht es im südkoreanischen Busan ab 09.00 Uhr MEZ gegen Frankreich, dem DTTB-Team wäre durch den Halbfinaleinzug Bronze sicher.

Gut fünfeinhalb Monate nach dem Goldcoup von Manila kehrt Weltmeister Deutschland auf das Basketballparkett zurück. Beim Start in die EM-Qualifikation gegen Montenegro ist in David Krämer allerdings nur ein Goldmedaillen-Gewinner dabei, Bundestrainer Gordon Herbert muss in Ludwigsburg ohne NBA-Profis auskommen und schont die übrigen Stars. Los geht es um 19.30 Uhr.

Nach der Nullnummer beim französischen Champions-League-Absteiger RC Lens braucht Fußball-Bundesligist SC Freiburg im Rückspiel der Europe-League-Play-offs zu Hause einen Sieg zum Sprung ins Achtelfinale. Der Anpfiff im Breisgau erfolgt um 18.45 Uhr. Mit der gleichen Ausgangslage tritt Eintracht Frankfurt ab 21.00 Uhr gegen Union St. Gilloise aus Belgien an. Im Hinspiel hatten die Hessen auswärts in der Conference League ein 2:2 geholt.