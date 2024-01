Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 25. Januar

Anzeige

Bei den Australian Open in Melbourne stehen die Halbfinals der Frauen auf dem Programm. Down Under trifft amerikanische US-Open-Champion Coco Gauff auf die belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka, im zweiten Duell bekommt es die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska mit der Chinesin Zheng Qinwen zu tun. Das Finale beim ersten Major des Jahres steigt am Samstag.

Für die Frauen von Eintracht Frankfurt ist die Ausgangslage klar: Nur wenn die Hessinnen am fünften Spieltag der Champions-League-Vorrunde mehr Punkte als Benfica Lissabon holen, lebt der Europacup-Traum weiter. Dafür braucht die Eintracht eine Sensation, denn im Auswärtsspiel beim Titelverteidiger FC Barcelona ist die Aufgabe denkbar schwer. Im Estadi Johann Cruyff rollt der Ball ab 21.00 Uhr.

Riesige Schanzen, große Weiten: In Bad Mitterndorf fällt mit der Qualifikation der Startschuss zur Skiflug-WM. Am legendären Kulm will Andreas Wellinger seine starke Saison fortsetzen und um die Medaillen fliegen. Als Topfavorit geht Weltrekordhalter Stefan Kraft in sein Heimspiel in Österreich. Los geht es um 14.00 Uhr.