Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 27. März

FUSSBALL: Wolfsburg braucht ein Wunder

EISKUNSTLAUF: Zweiter WM-Tag in Boston

FUSSBALL: Mit dem Rücken zur Wand stehen die Fußballerinnen des deutschen Vizemeisters VfL Wolfsburg nach der 1:4-Heimpleite gegen den FC Barcelona in der vergangenen Woche. Um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen, braucht das Team von Trainer Tommy Stroot ein Wunder gegen den Titelverteidiger aus Katalonien. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

EISKUNSTLAUF: Bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Boston/USA träumen die Paarlauf-Europameister Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin von einer weiteren Medaille. Das Duo landete im vergangenen Jahr bei der WM in Kanada auf dem dritten Platz. Nach Gold beim prestigeträchtigen Grand-Prix-Finale und dem EM-Titel soll es nun auch bei der WM klappen. Am Donnerstagabend geht es ab 23.15 Uhr um die Medaillenvergabe. Am Nachmittag (16.10 Uhr) findet das Kurzprogramm der Männer statt.