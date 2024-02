Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 29. Februar 2024

Anzeige

Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 29. Februar

BIATHLON: Hettich-Walz will im Einzel an WM-Silber anknüpfen

FORMEL 1: Startschuss zur neuen Formel-1-Saison in Bahrain

BIATHLON: Nach ihrem Silber-Coup von Nove Mesto will Biathletin Janina Hettich-Walz auch beim Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Oslo aufs Podest laufen. Ab 14.15 Uhr kämpft die 27-Jährige im Einzel über 15 km ebenso wie Vanessa Voigt darum, dem Deutschen Skiverband bestenfalls gar den ersten Saisonsieg zu bescheren. Auch Selina Grotian, Johanna Puff und Sophia Schneider sind für den DSV am Start. Franziska Preuß muss erneut eine krankheitsbedingte Pause einlegen.

FORMEL 1: Die Formel-1-Boliden stehen wieder in den Startlöchern: Der Saisonauftakt in Bahrain bietet an diesem Wochenende einen ersten Hinweis darauf, ob Weltmeister Max Verstappen in seinem Red Bull die Dominanz der vergangenen Saison fortsetzen kann oder es einem anderen Team gelingt, den Seriensieger zu stoppen. Im ersten Training ab 12.30 Uhr und im zweiten ab 16.00 Uhr müssen die Teams erstmals ihre Karten offenlegen. Verstappen gilt erneut als Top-Favorit auf den WM-Titel, Ferrari-Pilot Charles Leclerc als größter Herausforderer.