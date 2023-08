Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 3. August

Anzeige

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kämpft ab 12.00 Uhr MESZ im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea um den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Bei einem Sieg hätte das Team um Kapitänin Alexandra Popp das Ticket sicher, bei einem Remis oder einer Niederlage wäre Schützenhilfe der Kolumbianerinnen nötig, die zeitgleich gegen Marokko antreten. Im Gruppenfinale kann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die genesene Abwehrchefin Marina Hegering bauen.

Im schottischen Glasgow beginnen die größten Radsport-Weltmeisterschaften der Geschichte, an der erstmals auch Para-Sportler teilnehmen. Zu einer der ersten Medaillenentscheidungen kommt es im Teamsprint der Frauen, Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch wollen ihren nächsten WM-Titel einfahren.

Paralympics-Siegerin Elena Semechin peilt über 100-m-Brust die Goldmedaille bei den Para-Weltmeisterschaften im Schwimmen in Manchester an. Ab 10.00 Uhr MESZ beginnen in England die Vorläufe, bevor ab 18.30 Uhr die Finals auf dem Programm stehen.